"Ich bin ausgerastet"

Am 27. April 2015 war es in einer Zelle der Haftanstalt in Schrassig zu einer Brandstiftung gekommen. Zwei Insassen müssen nun eine Freiheitsstrafe von zwölf weiteren Jahren befürchten.

(SH) - Am 27. April 2015 hatte ein Insasse der Haftanstalt in Schrassig in seiner Zelle ein Feuer gezündet. Nun riskiert er eine zwölfjährige Freiheitsstrafe.

Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft gilt die versuchte Brandstiftung bei Nacht als gegeben, da die Stabilität eines Teils des Gebäudes gefährdet war. Auch seien die Körperverletzungen mehrerer Wächter erwiesen.

Alessandro F., der Paulo A. das Feuerzeug zukommen ließ, muss ebenfalls eine zwölfjährige Freiheitsstrafe befürchten.

Dieser wurde am Mittwoch allerdings von Paulo A. entlastet. Er habe Alessandro F. um das Feuerzeug gebeten, um sich eine Zigarette anzuzünden. Er sei bereits seit Tagen erniedrigt worden, nachdem ein Wärter ihn als schwul bezeichnet hätte – ein Vorwurf, der laut Staatsanwaltschaft aus den Ermittlungen nicht hervorgeht –, und hätte dies nicht mehr verkraftet. Nachdem die Gefangenen am Abend in ihre Zellen eingesperrt wurden, sei er ausgerastet, habe das Mobiliar zerschlagen. Als er dann die Eingrifftruppe auf seine Zelle zukommen gesehen hätte, hätte er ein Tuch angezündet und dieses auf die Matratze geworfen, „um Zeit zu gewinnen“, so der 22-Jährige.



Unterschiedliche Aussagen



Vor dem Untersuchungsrichter hatte Paulo A. noch erklärt, Alessandro F. hätte ihn dazu angestiftet, ein Feuer in seiner Zelle zu zünden und ihm dann das Feuerzeug zugeworfen. Eine Version, die vom damaligen Zellengenossen von Paulo A. bestätigt worden war. Als die Richterin den Angeklagten darauf hinwies, dass er sich widerspreche, reagierte dieser nicht.

Alessandro F. meinte, er könne sich an die genauen Umstände nicht erinnern. Mit dem Feuer hätte er allerdings nichts zu tun. Er sitze unschuldig auf der Anklagebank.

Auffallend war gestern, dass die beiden Angeklagten nebeneinander Platz nahmen. Sie würden sich wieder verstehen, erklärten sie. Zum Prozessauftakt mussten die Männer noch getrennt sitzen. Das Urteil ergeht am 24. Mai.

