Hygiene-Verstöße: Trierer Polizei stoppt Party

Die Personalien von mehr als 70 Partygästen wurden festgestellt, darunter auch einige Jugendliche und junge Erwachsene aus Luxemburg.

(C.) - Alarmiert durch Anwohner und besorgte Eltern trafen die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Trier in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr in einem Partyraum in der Nähe des Schützenhauses in Trier-Feyen, auf eine Partygesellschaft von weit mehr als 100 Personen. Ungeachtet der geltenden Coronavorschriften und unter Missachtung jeglicher Vorsichtsmaßnahmen feierten diese lautstark eine Fete.



Beim Eintreffen der Polizei flüchtete, offensichtlich vom schlechten Gewissen getrieben, eine Vielzahl der Gäste in den nahegelegenen Wald.

Dennoch konnten die Beamtinnen und Beamten die Personalien von mehr als 70 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, vorrangig aus dem Raum Trier, Konz, Bitburg und Luxemburg sowie einige Kennzeichen abgestellter Fahrzeuge feststellen. Ein Verantwortlicher gab sich jedoch nicht zu erkennen.

Die verantwortliche Einsatzleiterin beendete die Feier, die Musikanlage wurde sichergestellt. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Veranstaltung möglicherweise einen kommerziellen Charakter hatte.

Die Polizei wird weitere Ermittlungen zu den Hintergründen und den Verantwortlichen durchführen. Ihre Erkenntnisse werden der zuständigen Stadtverwaltung Trier zur Einleitung entsprechender Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie weiterer rechtlicher Schritte gegen die Verantwortlichen und die Teilnehmer zugeleitet.

