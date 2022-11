Nachdem der Ladendieb auf frischer Tat ertappt wurde, eskalierte die Situation auf der Polizeidienststelle.

Ladendiebstahl

Hungriger Ladendieb bespuckt und beißt Polizisten

Maximilian RICHARD

In einem Kaufhaus in der Rue Alphonse Weicker in Kirchberg wurden am Samstagabend zwei Ladendiebe auf frischer Tat ertappt. Die beiden waren offenbar hungrig: Sie entwendeten nicht nur Gegenstände, sondern nahmen ebenfalls mehrere Esswaren im Geschäft zu sich, bevor sie, ohne zu bezahlen, die Kassen passierten.

Polizei beschlagnahmt über ein Kilogramm Haschisch Daraufhin wurde ebenfalls die Wohnung des Mannes durchsucht. Dort fanden Polizisten über ein Kilo Haschisch. Der Mann wurde daraufhin verhaftet.

Die beiden Männer wurden jedoch von Sicherheitsleuten aufgehalten. Polizisten stellten später eine Waffe bei einem der Männer sicher. Die beiden Verdächtigen konnten sich zudem nicht ausweisen.

Auf der Polizeiwache kam es dann zu einer Eskalation. Einer der Männer drohte, sich selbst zu verletzen. Als Polizisten einschritten, setzte der Mann sich zur Wehr. Er biss und bespuckte die Beamten und schlug um sich. Die Beamten konnten den Mann aber schließlich überwältigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen.

