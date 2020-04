Nach einer Woche ist der Hungerstreik in der Haftanstalt in Schrassig beendet. Zu vorzeitigen Entlassungen soll es nicht kommen, denn es besteht kein Risiko einer Überbevölkerung.

Hungerstreik in der Haftanstalt beendet

(SH) - Vor einer Woche waren rund 40 Insassen der Haftanstalt in Schrassig in Hungerstreik getreten. Wie Radio 100,7 meldet, ist dieser nun beendet.

Die Häftlinge wollten durch die Streikaktion auf ihre Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufmerksam machen und Haft-Unterbrechungen oder vorzeitige Entlassungen durchsetzen.

Beunruhigung wegen Corona-Pandemie: Häftlinge im Hungerstreik Seit dem Ende der vergangenen Woche befinden sich in der Haftanstalt in Schrassig einige Gefangene im Hungerstreik. Grund zur Beunruhigung gibt es nicht.

Im Ausland waren solche Lösungen in Erwägung gezogen worden, um eine Überbevölkerung in Gefängnissen - und somit das Risiko einer schnellen Ausbreitung des Virus - zu vermeiden. Wie Justizministerin Sam Tanson am Freitag in der Justizkommission im Parlament erklärte, bestehe derzeit kein Risiko einer Überbevölkerung in Schrassig. Auch sei dort weiterhin keine Covid-19-Erkrankung festgestellt worden.

