Der Réidener Wanterlaf hat an diesem Sonntag wieder viele Läufer und Wanderer angezogen. Zur Auswahl standen vier Strecken.

Lokales 26

In Redingen/Attert

Hunderte Läufer starten ins Sportjahr

Der Réidener Wanterlaf hat an diesem Sonntag wieder viele Läufer und Wanderer angezogen. Zur Auswahl standen vier Strecken.

(SH) - Vielen Sportbegeisterten bietet der Réidener Wanterlaf immer wieder ein perfekter Start ins Laufjahr. So hatten sich auch an diesem Sonntagmorgen wieder mehrere Hundert Läufer und Wanderer beim Atert-Lycée in Redingen eingefunden, um die Strecken über wahlweise 6, 10, 14 oder 19 Kilometer in Angriff zu nehmen. Nachdem sich die Wanderer bereits am frühen Morgen auf den Weg gemacht hatten, folgte der gemeinsame Start der Läufer um 10 Uhr.

26 Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles Mit sportlichen Ambitionen und guter Laune brachten die Läufer ihre Strecke hinter sich. Foto: Carlo Nilles





Wie das Abnehmen als Neujahrsvorsatz wirklich gelingt Viele Menschen wollen im neuen Jahr Gewicht verlieren. Doch einfach ist das nicht. Ein Sportwissenschaftler erklärt, worauf es ankommt.

Bei diesem ersten Lauf des neuen Jahres stand der Wettkampfgedanke bei den meisten Teilnehmern eher im Hintergrund, erfolgt der Lauf doch ohne Zeitmessung. Dafür wurde die Freude an der Bewegung und das Wiedersehen mit Bekannten umso größer geschrieben.

Nach zwei Jahren Corona-Pause hatte die Asbl Réidener Wanterlaf das beliebte Rennen wieder organisiert. Benutzerfreundlicher waren dieses Mal die Einschreibungen: Die Läufer konnten sich nämlich schon im Vorfeld ihre Rückennummern abholen und mussten nicht schon am frühen Morgen vor Ort sein. Der Verein spendet die Einnahmen aus dem Réidener Wanterlaf für einen guten Zweck.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.