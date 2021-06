Ein Hundebiss mit anschließender Schlägerei und drei nachsichtige Diebe - die Polizei musste am Freitagabend zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Hundebiss führt zu Schlägerei in Differdingen

Ein Hundebiss mit anschließender Schlägerei und drei nachsichtige Diebe - die Polizei musste am Freitagabend zu mehreren Einsätzen ausrücken.

(SC) - Am Freitagabend meldete ein Zeuge der Polizei gegen 18.45 Uhr eine Schlägerei in der Rue Adolphe Krieps in Differdingen. Die Beamten trafen vor Ort zwei Personen und einen Hund an. Beide Männer wiesen Kopfwunden auf - doch anders als der Hundebesitzer hatte der zweite Verletzte zusätzlich noch eine Bisswunde am Bein.

Laut Polizeibericht lassen erste Ermittlungen darauf schließen, dass der Hund den Mann ins Bein biss, worauf es zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern kam. Es wurde ein Protokoll erstellt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Hund beschlagnahmt. Er befindet sich mittlerweile im Tierasyl in Gasperich.

Überfallopfer bietet Tätern Tausch an

Am Freitagabend wurde auf der Place d'Armes in Luxemburg-Stadt gegen 21.45 Uhr eine Person von drei Dieben überfallen. Sie rissen ihrem Opfer die Kette vom Hals - als diese zu Boden fiel, stelle das Opfer jedoch den Fuß auf das Schmuckstück, sodass die Täter sich mit der Beute nicht davonmachen konnten. Bei der Halskette handelte es sich um ein Erbstück - das Opfer flehte die Diebe daher an, ihr Armband zu nehmen und ihr die Kette zu lassen. Die Täter lenkten ein und machten sich mit dem Armband des Opfers davon.

Einbruch in Geschäft in der Hauptstadt

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei in der Hauptstadt gegen 3.20 Uhr ein Einbruch in ein Geschäft in der Rue Michel Wolter gemeldet. Ein Zeuge hatte zuvor mehrere verdächtige Personen beobachtet.

Bei einer anschließenden Fahndung konnte die Polizei zwei an der Tat beteiligte Personen im Bahnhofsviertel ausfindig machen. Wie wurden gestellt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Am Samstagnachmittag werden sie dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Inwiefern zwei weitere Personen an dem Einbruch beteiligt waren, müsse laut Polizei noch geklärt werden.

