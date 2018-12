In der Rue de l'Eglise in Walferdingen wurde am Donnerstag ein Hund aufgefunden.

Lokales 2

Hund wartet auf seinen Besitzer

In der Rue de l'Eglise in Walferdingen wurde am Donnerstag ein Hund aufgefunden.

(SH) - In der Rue de l'Eglise in Walferdingen wurde am Donnerstag ein Hund aufgefunden. Da der Besitzer nicht ermittelt werden konnte, wurde das Tier mit auf das Polizeirevier in Walferdingen genommen. Dort wartet der Hund nun auf seinen Besitzer.



Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.