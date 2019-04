Hühner-Pilotprojekt: Happy-End für Romeo und Julia

Christian Mathieu aus Derenbach ist der einzige Landwirt in Luxemburg, der „Romeo-und-Julia-Hühner“ hält. Was es damit auf sich hat, und wie er damit etwas gegen das Schreddern männlicher Küken tut, verrät der 39-Jährige.

Dieser Artikel erschien in der Télécran-Ausgabe vom 17. April. Die neue Ausgabe erscheint am 25. April (siehe Cover).

Das ist die Geschichte von Romeo und Julia. Nicht die, in der sich Romeo am Ende selbst vergiftet und Julia sich einen Dolch in die Brust rammt. Es ist eine Geschichte mit Happy End. Eine, an deren Ende stehen könnte: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.



Doch von Anfang an: Alles begann vor drei Jahren, als die ersten Romeos und Julias auf dem Hof von Christian Mathieu einzogen ...