HRS: Wiederaufnahme der pädiatrischen Behandlungen

Am kommenden Montag werden in den Hôpitaux Robert Schuman (HRS) in Kirchberg die pädiatrischen und Kinder-chirurgischen Behandlungen wieder aufgenommen. Dies teilte das Krankenhaus am Freitag in einem offiziellen Schreiben mit. Somit können dort künftig wieder junge Patienten ärztlich versorgt werden.

Die beiden Polikliniken - Pädiatrie und Kinderchirurgie - waren aufgrund der Pandemie mehrere Monate geschlossen. Nach der Zwangspause werden sie nun wieder sieben Tage die Woche von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein. Es gelten aber weiterhin spezielle Sicherheitsvorkehrungen wie die Maskenpflicht oder das Desinfizieren der Hände.

Notfälle ohne Terminabsprache

In der Kinderchirurgie werden traumatologische Notfälle, unter anderem Wunden, Knochenbrüche, Verstauchungen sowie akute Beschwerden, ohne Terminabsprache behandelt. Das sind oft Fälle, die einen schnellen chirurgischen Eingriff erfordern.

Routine-Behandlungen mit pädiatrischen Ärzten erfolgen allerdings nur mit vorheriger Terminabsprache. Mit dieser Terminpflicht sollen Wartezeiten reduziert und Personenansammlungen vermieden werden. Die Terminvergabe erfolgt täglich von 8 bis 20 Uhr über die Telefonhotline 2456 5540. Für vitale Notfälle ist weiterhin die Kannerklinik im Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) in Strassen zuständig.



Mehr als 21.000 Patienten im Jahr

Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der HRS ist seit 2006 in Betrieb. Die Zahl der dort behandelten Patienten liegt bei mehr als 21.000 pro Jahr. Durch die COVID-19-Krise und die entsprechenden Auflagen für den Krankenhaussektor mussten die Kinderabteilungen im vergangenen März geschlossen werden. Die Poliklinik ist nur über den Haupteingang der Klinik Bohler zugänglich. Zehn Kinderärzte, drei Kinderchirurgen und ein zwölfköpfiges Pflegeteam kümmern sich dort täglich um das Wohlsein von Kindern bis 15 Jahren.

Alle weiteren Infos unter: www.hopitauxschuman.lu

