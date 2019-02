Mit der Ankunft der Tram wird sich in Howald so einiges ändern. Einige Geschäfte werden einem neuen Projekt weichen. Wie "L'Essentiel" am Donnerstag meldet, gibt es inzwischen ein Stichdatum.

Howald: Ladenschluss bis Mitte 2020

Gerade in Howald wird die Erweiterung der Tramstrecke zu großen städtebaulichen Veränderungen führen. Die Rue des Scillas wird zu einem urbanistischen Boulevard umgestaltet und verbreitert, an der Gare Howald entsteht ein großer Pôle d'échange. Auch für die entlang der Rue des Scillas angesiedelten Firmen und Geschäfte hat der Bau der Tramstrecke teilweise Konsequenzen. Einige müssen sich anpassen, andere werden wegziehen. Wie "L'Essentiel" nun am Donnerstag meldet, werden die insgesamt 14 Läden, die zum dortigen "Retail Park" gehören, bis Mitte 2020 schließen.

Besagte Aktivitätszone gibt es seit 1999, im Jahr 2014 wurde sie von der belgischen Baltisse-Gruppe aufgekauft. Wie deren Directeur immobilier gegenüber "L'Essentiel" erklärte, wolle man dort stattdessen ein neues Projekt mit Wohnungen, Büros und Geschäften realisieren.

Von der bis dahin verbreiterten Rue des Scillas aus wird die Tram späterhin, voraussichtlich 2022, nach rechts in Richtung des neuen Pôle d'échange Howald abbiegen und anschließend weiter bis nach Cloche d'Or fahren.



Die Tramstrecke verläuft dabei zum Teil über das Areal des derzeitigen Gewerbegebiets sowie das Nachbargelände, auf dem sich zurzeit ein weiterer Gewerbebau befindet. Die genaue Streckenführung mitsamt Karte gibt es hier.