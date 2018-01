(miz) - Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16.15 Uhr in Howald zu einem Verkehrsunfall. In der route de Thionville wurde eine Person von einem Fahrzeug erfasst und verletzt. An der Unfallstelle waren die Polizei, Ersthelfer aus Hesperingen und ein Krankenwagen aus Luxemburg-Stadt.



