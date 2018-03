Das traditionsreiche Diekircher Lycée technique hôtelier Alexis Heck wird umgetauft und so künftig Ecole d'Hôtellerie et de tourisme du Luxembourg heißen. Mit dem neuen Namen geht zugleich ein erweitertes Bildungsangebot einher.

Hotelschule erhält neuen Namen

Das traditionsreiche Diekircher Lycée technique hôtelier Alexis Heck wird umgetauft und so künftig Ecole d'Hôtellerie et de tourisme du Luxembourg heißen. Mit dem neuen Namen wolle die Hotelschule mit ihrem modernen Bildungsangebot national und vor allem auch international noch klarer sichtbar werden, wie es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Beisein von Unterrichtsminister Claude Meisch hieß.

Alexis Heck nur noch als Beilage



Die namentliche Ehrerbietung an Alexis Heck, der als Begründer des Luxemburger Hotel- und Tourismuswesens gilt, soll aber nicht gänzlich aufgegeben werden. So soll das Ausbildungsrestaurant der Schule "an der Kéier" in Diekirch - gegenüber dem ehemaligen Seniorenheim - künftig seinen Namen tragen.

Mit dem neuen Namen geht in der Hotelschule aber ein erweitertes Bildungsangebot einher. So will man zur Rentrée im Herbst erstmals eine Sektion im Enseignement secondaire général namens Gestion de l'hospitalité offerieren, die zunächst ab 2ième für all jene Schüler zugänglich sein wird, die erfolgreich eine 3ième secondaire général oder secondaire classique absolviert haben.

Sektion "Gestion de l'hospitalité" und BTS kommen



Diese soll praxisnah auf eine Berufslaufbahn im Bereich des Gast-, Hotel- und Tourismusmanagements vorbereiten oder aber den Zugang zu einem Hochschulstudium in diesem Gewerbezweig.

Gleichzeitig führt man vor Ort unter der Form eines Brêvet de technicien supérieur (BTS) denn auch eine BAC+2-Ausbildung im Bereich des Hospitality Management ein, das anschließend wiederum als Basis zu noch weiterführenden Studien im Hinblick auf den Erwerb eines Bachelor- oder Masterdiploms dienen kann.

Daneben ist auch eine Modernisierung des Schulgebäudes sowie die Einführung digitaler Unterrichtsmaterialien geplant.