Hotelbesitzer gibt nicht auf: Ärmel hochkrempeln im Müllerthal

Von den Schäden der Überschwemmung hat sich sein Hotel noch nicht erholt, doch Hotelier Claus Uwe Leske denkt nicht ans Aufhören. Seit zwei Jahren wartet er auf Geld vom Staat.

Als vor zwei Jahren das Wasser kam, spielte sich für Hotelbesitzer Claus Uwe Leske ein Alptraum ab. Am frühen Morgen schwoll die Schwarze Ernz stark an und flutete das gesamte Untergeschoss des Hôtel des Cascades. „2,50 Meter hoch stand das Wasser, also bis zur Kellerdecke“, sagt der Hotelier heute.

Das Erdgeschoss und die auf vier Stockwerke verteilten Zimmer blieben zwar verschont, trotzdem waren die Schäden verheerend: Im Untergeschoss befand sich die gesamte Haustechnik – die Heizung, die Kühlanlage für Lebensmittel, der Stromverteiler für das weitläufige Gebäude, die Wäscherei, die Motoren der Aufzüge ...