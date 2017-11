Es tut sich was am Echternacher Marktplatz. Zu Wochenbeginn platzierten dort Gemeindearbeiter den Weihnachtsbaum. Und gestern rückten Mitarbeiter einer Baufirma an, um vor der Bauruine des einstigen „Hôtel-Restaurant à la petite marquise“ die von der Stadt aufgestellten Absperrgitter beiseite zu schieben und die Holzplatten von Fenster- und Türöffnungen zu entfernen. In den nächsten Tagen werden sie zuerst die Immobilie entrümpeln und unter anderem asbestverseuchte Dachziegel entfernen. Danach kann die Abrissbirne anrücken, um die Immobilie abzutragen.

Trotz regnerischen Wetters haben Arbeiter gestern unter anderem mit der Entfernung der Absperrungen begonnen.

Foto: Anne-Aymone Schmitz

Noch sechs Wochen gedulden

Verlaufen diese Arbeiten nach Plan, dann wird in sechs Wochen das seit über 20 Jahren leer stehende Bauwerk aus dem Stadtbild verschwunden sein.



Blick in die Gasse „Devant le marché“: Auch die beiden an das „Hôtel-Restaurant“ angebauten Gebäude werden abgetragen.

Foto: Anne-Aymone Schmitz

Danach wird eine Baufirma, im Auftrag der Stadt Echternach, auf dem Terrain ein neuer Gebäudekomplex mit 27 Wohnungen in den Obergeschossen und 1 000 Quadratmetern Geschäftsflächen, sowie eine zweistöckige Tiefgarage bauen. Nach Vorstellungen des Schöffenrats soll es späterhin im Erdgeschoss wieder ein Restaurant mit einer Terrasse sowie eine Gaststätte geben.



„Und wir möchten dort ein unabhängig von den Geschäften zugängliches öffentliches WC sowie eine Vitrine für die Touristinfo einrichten“, kündigte Bürgermeister Yves Wengler in der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats an. Bei diesem Treffen billigten die Räte das Lastenheft, nach dem der Gebäudekomplex zu dem festgelegten Höchstpreis von 10,7 Millionen Euro von einer Baufirma gebaut werden soll.

Zum Hinterhof hin war der Gebäudekomplex von den vorigen Besitzern bereits erweitert worden. In der Zwischenzeit wachsen hier Bäume und Gestrüpp.

Foto: Anne-Aymone Schmitz

Demnächst wird dieser Auftrag öffentlich ausgeschrieben. Sobald das Unternehmen feststeht, wird die Planung abgeschlossen. Voraussichtlich im September nächsten Jahres soll der Baubeginn erfolgen. Ermöglicht wurde das neue Immobilienprojekt, weil die Gemeinde die Bauruine im Dezember vergangenen Jahres von den Besitzern abgekauft hatte.