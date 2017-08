(dho) - Sieben von zehn Luxemburger entspannen in den Sommerferien am liebsten in einem komfortablen Hotel mit gewissem Standard - dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes "TNS Illress" hervor. Bei der Umfrage wurde jedoch nicht ermittelt, wo die Personen im Urlaub tatsächlich übernachten, sondern wo sie gerne übernachten würden.



46 Prozent der Befragten gaben an, drei bis vier Sterne Hotels zu bevorzugen. 24 Prozent würden sich sogar gerne den Luxus eines fünf Sterne Hotels gönnen. Ein Prozent der Befragten gebe sich mit einem ein bis zwei Sterne Hotel zufrieden.



Ein steigendes Interesse bestehe auch daran, Urlaub in gemieteten Privathäusern oder -wohnungen zu verbringen. Und dies sei nicht erst so, seit dem Aufkommen von Plattformen wie "Airbnb", wie dem Bericht von "TNS Illress" zu entnehmen ist. 17 Prozent gaben an diese Form des Urlaubs zu bevorzugen.



Luxemburger auf dem Campingplatz



Eine Wohnung anzumieten bedeutet mehr Flexibilität. Diese würde es auch auf einem Camping geben. Jedoch scheint Campingurlaub nicht ganz dem Geschmack der luxemburger Bevölkerung zu entsprechen. Nur zwei Prozent der Befragten gaben an, gerne ihr Feriendomizil auf dem Campingplatz zu haben.

Befragt wurden 525 Personen über 18 Jahre. Sie bilden eine repräsentative Stichprobe der luxemburgischen Bevölkerung.