An hirem reliéisen a spirituelle "Wegweiser" fir Pällemsonndeg weist d'Tanja Konsbruck äis, wéi séier d'Leit zur Zäit vum Jesus deemools hir Meenung geännert hunn a freet sech, ob mir net och dacks hautdesdags esou an eisem Alldag reagéieren.

"Hosanna"

Um Pällemsonndeg erënnere mir eis un dee Moment, wou de Jesus op engem Iesel an d‘Stad Jerusalem erareit.

Am Evangelium gëtt erzielt, wéi de Jesus mat senge Jünger virum jüddesche Passahfest op Jerusalem koum. Éier si an déi grouss Stad erakoumen, huet de Jesus zwee vun de Jünger an een Duerf geschéckt, fir him ee jonken Iesel sichen ze goen. De Jesus setzt sech op den Iesel a reit an d‘Stad eran.

Wéi d‘Leit dëst gesinn hunn, leeë si Kleeder op de Buedem a streeë Palmenäscht op de Buedem. Dobäi ruffe si dem Jesus voller Begeeschterung „Hosanna“ - ee Jubelruff zum Jesus, deen d‘Leit wéi ee Kinnek zu Jerusalem empfänken. Et ass eng Erzielung, déi och d‘Kanner an de Katechesegruppen faszinéiert.

Mee dësen Dag vum Pällemsonndeg werft och ee Bléck no vir - an eiser Liturgie gëtt op deem Sonndeg och eng éischte Kéier d‘Passioun vu Jesus Christus virgedroen. Domat ass net ze vermeiden, datt mir un d‘Leiden an den Doud vum Jesus erënnert ginn.



Et ass dee Sonndeg, wou d'Karwoch ufänkt – d‘Karwoch als lescht Woch vun der Faaschtenzäit an esou och eng intensiv Virbereedungswoch op dat grousst Ouschterfest.

Beim Anzuch vum Jesus an d‘Stad Jerusalem ruffen d‘Leit him mat voller Freed „Hosanna“ zou – ee puer Deeg méi spéit wëlle vill vun deene Leit, datt de Jesus gekräizegt gëtt. Ganz séier hu si hir Meenung geännert.

Si mir net och dacks sou, wéi déi Leit zu Jerusalem? Ännere mir net och heiansdo d‘Meenung fir aneren ze gefalen a vergiessen zu eiser eegener Meenung ze stoen? Sti mir ëmmer dozou, datt mir gleeweg sinn an datt mir zur Gemeinschaft vun de Chrëschte gehéieren?

Loosse mir dëse Weekend ganz éierlech an eisen Häerzer „Hosanna“ ruffen an dee Ruff mat an eisen Ëmkrees mathuelen.

* D'Autorin ass Direktesch vun de Lëtzebuerger Massendénger.