(dhay) - Wer nur für kurze Zeit in der Hauptstadt weilt und diese auf unkonventionelle Art und Weise besichtigen möchte, ist bei diesem Angebot gut aufgehoben: Die „Hop On Hop Off“-Busse bieten sich für eine abwechslungsreiche Stadtrundfahrt an.

Luxemburg ist nicht nur als die Kleine Luxemburger Schweiz oder als Gibraltar des Nordens im Ausland bekannt, das Großherzogtum hat mit dem Boulevard Royal auch eine „Kleine Wall Street“ ...