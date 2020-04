Homeschooling: Ohne Engagement läuft nichts

Seit Mitte März steht bei Tausenden Luxemburger Familien Homeschooling auf dem Tagesprogramm. Der Unterricht zu Hause kostet Schüler und Eltern Zeit und Nerven.

Für mehr als 90 000 Schüler in Luxemburg fängt am Montag wieder die Schule an, und für sie alle heißt das: zu Hause lernen, meist unter der Beobachtung von Mutter oder Vater. Einer von ihnen ist Nick Stephany aus Assel bei Bous, für den jetzt zwei sonnige Ferienwochen zu Ende gehen.

In der Corona-Zeit verschwimmen zwar die Grenzen zwischen Ferien und Schulzeit, und so hat der zehnjährige Nick, der ins fünfte Schuljahr geht, zwar viel draußen gespielt, aber auch Unterrichtsstoff wiederholt ...