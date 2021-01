Homejacking-Prozess: Räuber im Reisefieber

Im Prozess gegen zwei Männer aus Paris gewährt die Kriminalpolizei tiefe Einblicke in die mutmaßliche Vorgehensweise der Täter.

(str) - Urlaub in Bali, in der Schweiz, Reisen durch ganz Europa, die beiden Angeklagten führten mit ihrem jeweiligen Bruttogehalt von rund 1.400 Euro aus ihren Scheinjobs einen beeindruckenden Lebenswandel. Das erläuterten die Ermittler am Kriminalpolizei im Prozess um drei Homejackings und mehrere Einbrüche.

Und als den Beschuldigten das Parkett im Großherzogtum zu heiß geworden sei, hätten sie sich andere Ziele gesucht, so die Ermittler: Etwa in der Schweiz, wo sie mit Einbruchswerkzeug, Sturmhauben und professionellen Pfefferspraydosen in eine Polizeikontrolle geraten, oder in Antwerpen, wo ihr versuchter Überfall auf einen Goldhändler fehlschlägt ...