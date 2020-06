Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Montag um 00.30 Uhr einen silbergrauen Audi A6 Avant im Umkreis von Strassen gesehen haben.

Homejacking in Strassen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Montag um 00.30 Uhr einen silbergrauen Audi A6 Avant im Umkreis von Strassen gesehen haben.

In der Nacht zum Montag hat es in der Cité Rackenberg in Strassen einen Fall von Homejacking gegeben.

Die Einwohner waren in der Nacht von drei Tätern in ihrem Einfamilienhaus überfallen worden. Unter Vorzeigen eines Messers wurden sie aufgefordert, Geld und Schmuck auszuhändigen.

Bei den Tätern handelt es sich um drei oder vier Männer welche französisch mit Akzent sprachen.

Sie flüchteten gegen 00.30 Uhr mit einem silbergrauen Audi A6 Avant (Kombi) in Richtung Strassen/Reckenthal vermutlich in Richtung der Autobahn (Route d'Arlon). Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein älteres Modell. Zeugen, die das Auto gesehen haben, sind gebeten, sich bei der Polizei unter der Notrufnummer 113 zu melden.





