Homejacking: acht Jahre Haft

Wegen ihrer Beteiligung an einem Homejacking und mehreren Einbrüche wurde eine 31-jährige Frau in erster Instanz zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Berufungsrichter nahmen ihr zwei Jahre ab.

(SH) - Acht statt zehn Jahre Freiheitsstrafe: Die Berufungsrichter ließen Milde gegen eine 31-jährige Straftäterin aus Belgien walten. Die Frau gilt als Mitglied einer Bande, der ein brutales Homejacking am 13. September 2014 in Eischen sowie 18 Einbrüche im Westen des Landes vorgeworfen werden.



Während Laetitia B. vor Gericht gestand, am Homejacking teilgenommen zu haben, stritt sie ihre Verwicklung in fünf Einbrüche, wegen derer sie in erster Instanz ebenfalls verurteilt worden war, ab. Ihrem Anwalt zufolge sei die Beweislage dünn oder gar inexistent. Die Richter stimmten dem zu und sprachen die Angeklagte von diesen Vorwürfen frei.

Das Verfahren gegen den Bandenanführer sowie ein weiteres Mitglied steht übrigens weiterhin aus. Die belgischen Justizbehörden hatten einer Auslieferung nach Luxemburg nicht zugestimmt.