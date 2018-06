In erster Instanz war eine 31-jährige Belgierin wegen eines Homejackings im September 2014 in Eischen sowie Einbrüchen zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Zu streng, sagte sie den Berufungsrichtern.

Homejackerin will mildere Strafe

In erster Instanz war eine 31-jährige Belgierin wegen ihrer Beteiligung an einem Homejacking im September 2014 in Eischen sowie Einbrüchen zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Diese sei zu streng, erklärte sie nun den Berufungsrichtern.

(SH) - Sie hatten die Bewohner eines Hauses geschlagen, misshandelt und dann gefesselt im Keller zurückgelassen, um Zugang zu einem Geldschrank zu bekommen, den sie zuvor bei einem Einbruch entdeckt hatten. Eine Bande junger Belgier war am 13. September 2014 in Eischen bei einem Homejacking äußerst brutal vorgegangen. Wegen dieses Vorfalls sowie einer Serie von 18 Einbrüchen waren zwei Frauen und ein Mann im Dezember vergangenen Jahres in erster Instanz zu Haftstrafen zwischen sechs und zehn Jahren verurteilt worden.

Gegen zwei weitere Männer, den Bandenanführer Alex J. und Logan S., wird zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt. Die belgischen Justizbehörden hatten der Auslieferung im Dezember vergangenen Jahres nämlich nicht zugestimmt – offenbar aus Sicherheitsbedenken. Bis es zu diesem Prozess kommen wird, befasste sich zunächst jedoch das Berufungsgericht mit dem Fall. Denn Laetitia B., die in erster Instanz zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden war, zeigte sich mit diesem Strafmaß nicht einverstanden. Wie bereits im ersten Prozess gab die 31-Jährige zwar zu, am Homejacking beteiligt gewesen zu sein, nicht aber an fünf der Einbrüche, die gegen sie zurückbehalten worden waren.

Wie ihr Anwalt, Me Philippe Stroesser erklärte, sei die Beweislage dünn oder gar inexistent. So gebe es für drei Einbrüche, die Ende Juni 2014 stattgefunden hatten, keinerlei Beweis, dass seine Mandantin tatsächlich daran beteiligt gewesen sei. Auch könne man nicht, nur weil sie am Homejacking teilgenommen hatte, darauf schließen, dass sie auch ein paar Monate zuvor am Einbruch in diesem Haus dabei war. Bei einem fünften Vorfall spreche nur die Aussage von Alex J., ihrem ehemaligen Liebhaber, gegen sie. Dass dieser Zeugenaussage nur wenig Glauben zu schenken sei, betonte auch die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft. Dieser Einbruch sowie jene drei Ende Juni seien dann auch nicht gegen Laetitia B. zurückzubehalten.

Unter Druck

Dennoch soll es in ihren Augen bei der zehnjährigen Freiheitsstrafe bleiben, denn diese befinde sich bereits unter dem vom Gesetz vorgesehen Minimum von 15 Jahren. Der Angeklagten seien demnach bereits mildernde Umstände anerkannt worden. Dass sie härter als ihre Mitangeklagten bestraft worden sei, erkläre sich zum einen dadurch, dass sie an mehr Einbrüchen beteiligt war, zum anderen, dass sie äußerst brutal vorgegangen war und die Hausbewohnerin geschlagen hatte, obwohl sich diese ihr nicht widersetzt hatte. Sie sei sicherlich von ihrem Liebhaber unter Druck gesetzt worden, sie sei dennoch für ihre Taten verantwortlich. Der Anwalt der Angeklagten hatte zuvor beschrieben, wie Alex J. seine Mandantin terrorisiert hatte. Viermal soll er sie innerhalb von sechs Monaten krankenhausreif geschlagen haben. Einmal soll er ihr gar den Kiefer gebrochen haben.

Neben dem strafrechtlichen Aspekt wurden vor dem Berufungsgericht auch über die Schadenersatzansprüche verhandelt. Die drei Angeklagten waren in erster Instanz zu Zahlungen von mehreren Hunderttausend Euro verurteilt worden. Hiermit waren sie jedoch nur bedingt einverstanden, zum Teil, weil sie ihre Beteiligung an einigen der 18 Einbrüche abstritten, zum Teil aber auch, weil ihnen keine Belege zum Wert der gestohlenen Gegenstände vorgelegt worden waren.

Die Richter geben ihr Urteil am 11. Juli bekannt.