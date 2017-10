(TJ) - Ob Hausbau, Renovierung oder Dekoration - die "Home and Living" in den Messehallen in Kirchberg ist ein Mekka für Haus- und Wohnungsbesitzer. Und solche die es werden wollen.

Am Samstag eröffnete die diesjährige Ausgabe um 10 Uhr ihre Türen für interessiertes Publikum. Fotograf Steve Eastwood war bei der Eröffnung dabei und konnte feststellen, dass trotz des herrlichen Herbstwetters zahlreiche Besucher sich gleich am ersten Tag die Gelegenheit für einen Streifzug nicht entgehen ließen.



Die Messe ist ein Indikator für neue Trends und wird jeden Herbst von LUXEXPO THE BOX, in Zusammenarbeit mit der luxemburger Handwerkskammer und der Fédération Luxembourgeoise de l’Ameublement, organisiert.



Die Messe ist täglich von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Samstags und Sonntags kann man sich von 10 bis 19 Uhr inspirieren. Eintrittskarten können kostenlos heruntergeladen werden.