(dho) - Die zwei Personen, die am Dienstagabend versucht hatten in einer Tankstelle Zigaretten zu klauen, wurden noch am gleichen Tag festgenommen. Am Mittwochmorgen wurden sie dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Hier der Fall:



Zwei Männer hatten am Dienstag kurz nach 22 Uhr versucht, in einer Tankstelle in Holzthum in der Route de Diekirch Zigaretten zu klauen.



Sie waren gerade dabei, im Lager mehrere Zigarettenstangen zum Abtransport zu verpacken, als sie vom Tankstellenpächter überrascht wurden. Dieser wollte eigentlich dort nur kurz nach dem Rechten sehen.



Die Unehrlichen ergriffen daraufhin sofort die Flucht, jedoch ohne Zigaretten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief anfangs erfolglos, weshalb die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung gebeten hatte.