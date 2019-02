Holzhütte in Flammen

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte, konnte am Samstagmorgen bei einem Brand in Heiderscheid Schlimmeres verhindert werden.

(sas) - Am Samstagmorgen brach in Heiderscheid um 8.23 Uhr ein Brand bei einem Betrieb aus, der mit Holz handelt. Da eine hölzerne Hütte in Flammen stand, wurden gleich mehrere Feuerwehren aus der Umgegend zum Einsatzort geschickt. Dadurch konnte verhindert werden, dass die Flammen auf eine angrenzende Produktions- und Lagerhalle übergreifen.

Das Feuer war gegen 9.00 Uhr unter Kontrolle. Es entstand kein größerer Schaden, niemand wurde verletzt. Zur Brandursache ist nichts bekannt.