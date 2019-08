Das Europamuseum in Schengen, die Valentiny Foundation in Remerschen und das Museum a Possen in Bech-Kleinmacher lassen sich zu einem Ausflug kombinieren.

Holzfeuer und futuristische Formen

Eine Museumsmeile, wie es sie in mehreren europäischen Großstädten gibt, hat auch die Luxemburger Mosel zu bieten. Auf einer Strecke von nur sieben Kilometern können Besucher in der Gemeinde Schengen drei Museen erleben – und den Tag anschließend mit einem kühlen Glas Wein auf einer Terrasse am Ufer abrunden.

Das Europamuseum in Schengen ist für viele Besuchergruppen aus dem Ausland die erste Anlaufstelle in Luxemburg ...