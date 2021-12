Im Westen des Landes hat es eine größere Umweltverschmutzung gegeben. Wasserwirtschaftsamt und CGDIS bemühen sich den Schaden einzugrenzen.

Nouthemer Baach und Attert verschmutzt

Holtz: 100.000 Liter Gülle ausgelaufen

In Holtz hat es eine größere Umweltverschmutzung gegeben. Das bestätigt die Administration de la Gestion des Eaux dem „Luxemburger Wort“ auf Nachfrage hin.

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb sind wegen eines technischen Problems mit einem Gülleseparator in der Nacht zum Dienstag große Mengen an flüssigem Kuhdung freigesetzt worden. Der Betreiber der Anlage schätzt die Menge auf rund 100.000 Liter ein.

Sportfischerverband: "Massives Fischsterben" in der Attert Nach dem Brand in einer belgischen Biogasanlage ist das Wasser der Attert verschmutzt. Der Sportfischerverband spricht von "massivem Fischsterben".

Die Gülle hat sich dabei in die Kanalisation ergossen, ist weiter durch die Kläranlage in einen Zufluss der Noutemerbaach ergossen. Diese fließt nach neun Kilometern bei Grendel in Belgien in die Attert, die ihrerseits bei Niederkolpach wieder die Luxemburger Grenze überquert. Meldungen gegenüber dem „Luxemburger Wort“ zufolge sollen dort in der Attert auch tote Fische zu sehen sein.

Um den Schaden schnellstmöglich einzugrenzen, wurde zunächst die Verschmutzung auf dem landwirtschaftlichen Hof gestoppt und Absorptionsmittel im Bach eingesetzt. Gemeinsam mit dem CGDIS und dem Abwassersyndikat Siden wurden zudem Belüfter in der Attert eingesetzt. Damit wird versucht, einem Sauerstoffrückgang im Fluss entgegenzuwirken.

Zum Umfang des Schadens könne man aktuell noch nicht mehr sagen, heißt es vom Wasserwirtschaftsamt. Es sei aber klar, dass es sich um eine größere Verschmutzung handelt.









