Kurz nach 22.30 Uhr brannte es am Dienstagabend in einer Erdgeschosswohnung in der hauptstädtischen Rue Henri VII.

Hoher Sachschaden bei Zimmerbrand in Limpertsberg

(str) - Nach einem Brand am Dienstagabend ist ein Mehrfamilienhaus in Limpertsberg vorübergehend nicht mehr bewohnbar.

Gegen 22.40 Uhr war ein Feuer in einem Schlafzimmer in einer Erdgeschosswohnung in der Rue Henri VII ausgebrochen. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Eine Frau wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrkräfte aus der Hauptstadt und aus Hesperingen löschten den Brand.

Neben der Erdgeschosswohnung, in der erheblicher Sachschaden entstand, ist nun auch die zweite Wohnung im Gebäude, im Obergeschoss, vorübergehend nicht bewohnbar.

