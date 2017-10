(SH) - Seit Mitte August war das Schwimmen an der "Rommwiss" wegen Blaualgen bereits verboten. Am Montag wurde das Verbot nun nicht nur auf den kompletten Obersauer-Stausee ausgebreitet, sondern auch auf jegliche Formen des Wassersports.



Wie das Wasserwirtschaftsamt mitteilt, wurde bei Wasseranalysen eine hohe Konzentration an giftigen Cyanobakterien festgestellt. Die Toxine könnten sowohl beim Menschen als auch bei Tieren gesundheitliche Beschwerden hervorrufen.

Deshalb sollte der direkte Kontakt mit dem Wasser des Stausees vermieden werden. Tauchen, Fischen und Co. sind demnach tabu. Auch Tiere sollten kein Wasser aus dem Stausee trinken. Zudem sollten Fische aus dem Gewässer nicht verzehrt werden.

Wer dennoch gebadet hat und gesundheitliche Beschwerden aufweist, sollte seinen Arzt besuchen und ihm sagen, dass er möglicherweise mit Blaualgen in Kontakt gekommen ist.



Auswirkungen auf das Trinkwasser der Sebes haben die Blaualgen nicht. Zum einen wird hierfür Wasser aus einer Tiefe von 25 Metern entnommen, einer Tiefe in der nur geringe Mengen an Cyanobakterien vorkommen. Zum anderen wird das Wasser so aufbereitet, dass keine Rückbestände zu befürchten sind.