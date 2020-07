Mit einer Erfolgsquote von 83 Prozent liegt der aktuelle Premièresjahrgang über dem Durchschnitt.

Hohe Erfolgsquote beim Abschlussexamen

Rund 83 Prozent der Schüler in den Abschlussklassen des secondaire haben das sogenannte Premièresexamen bestanden.Vergangenes Jahr lag diese Quote noch bei 78 Prozent. Insgesamt konnten 2.915 Abiturienten ihr Diplom in Empfang nehmen. Laut Bildungsministerium zeige die hohe Erfolgsquote, dass trotz Corona-Krise und wochenlangem Homeschooling sehr gute Arbeit geleistet worden sei. Im Gegensatz zu anderen Ländern hätte man an den Kursen und am Abhalten der Abschlussexamen festgehalten.

Im klassischen Sekundarunterricht haben 89 Prozent der Kandidaten das Examen bestanden, sieben Prozent müssen ein Nachexamen schreiben, nur vier Prozent fielen durch.

Im secondaire général (früher secondaire technique) lag die Erfolgsquote bei 77 Prozent. Hier müssen 17 Prozent der Schüler nachsitzen, sechs Prozent schafften es nicht.

Wie in den vergangenen Jahren bereits bestätigt sich der Trend, dass die weiblichen Kandidatinnen besser abschneiden (85 Prozent Erfolgsquote) als ihre männlichen Kollegen (80 Prozent Erfolgsquote).

166 Schüler erhielten die Bewertung "excellent" was einem Notendurchschnitt von mindestens 52 Punkten entspricht.

