Hohe Dunkelziffer: Die ersten Ergebnisse der Con-vince-Studie

Diana HOFFMANN Die ersten Ergebnisse der Con-vince-Studie liegen vor. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer der Infizierten um ein vielfaches höher ist.

Auch nach 53 Tagen im Lockdown ist die Covid-19-Pandemie nicht überstanden. Bis ein Impfstoff gefunden wurde, gilt es mit dem Virus zu leben. Ein wichtiger Beitrag, um den Sars-Covid-19-Erreger zu verstehen, soll die Con-vince Studie liefern, die am 9. April lanciert wurde. Nun liegen erste Ergebnisse vor.

In einer repräsentativen Stichprobe der Luxemburger Bevölkerung wurden 1.842 Personen zwischen 18 und 79 Jahre mittels Nasen-Rachen-Abstrichs (PCR-Test) auf Covid-19 untersucht. Außerdem wurde eine Blutprobe entnommen, um zu sehen, ob die Teilnehmer bereits infiziert waren und Antikörper gebildet haben. Bei 35 Personen war dies der Fall. Ob sie nun vollkommen immun sind, ist noch nicht geklärt.

Prof. Rejko Krüger bei der Pressekonferenz von Research Luxembourg am Donnerstagmorgen. Foto: Lex Kleren

Von allen bei der Con-vince Studie Getesteten waren fünf mit dem Erreger infiziert. Eine Person wies starke, typische Symptome wie Fieber, Atemprobleme und Husten auf. Drei Personen hatten nur leichte Symptome wie Schnupfen oder Halsschmerzen. Eine Person zeigte gar keine Symptome. Im Fachjargon spricht man bei leichten oder keinen Symptomen von einem asymptomatischen Verlauf der Erkrankung.

„Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Dunkelziffer an Infizierten um ein Vielfaches höher ist“, erklärt Prof. Rejko Krüger, Koordinator der Con-vince-Studie. Bei 80 Prozent der Infizierten wäre demnach mit einem leichten Verlauf zu rechnen. Laut durchgeführter Tests sind zurzeit 300 Personen Covid-positiv. Somit ist davon auszugehen, dass rund 1.500 Personen asymptomatisch sind und daher nicht getestet wurden, jedoch andere anstecken können. Wichtig ist es daher, diese Personen ausfindig zu machen, damit sie sich in Quarantäne begeben, um so die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Vor diesem Hintergrund findet die Large-scale-Studie statt. Ziel ist es, möglichst viele Personen in der Bevölkerung, sowie auch Grenzgänger auf das Virus zu testen. Die Tests sollen Mitte Mai beginnen und bis Ende Juni auf bis zu 20.000 Personen pro Tag ausgeweitet werden. Bis zu 17 Teststationen könnten dafür eingerichtet werden. Wann der Test stattfinden soll, wird dem Bürger per Brief mitgeteilt.

Prof. Paul Wilmes bei der Pressekonferenz von Research Luxembourg. Foto: Lex Kleren

Da es aber nicht möglich ist, die gesamte Bevölkerung an einem Tag zu testen, wird diese in sogenannte Kontingente eingeteilt, also Gruppen zwischen 50.000 und 100.000 Personen. „Mit welchen Personen diese Kontingente besetzt werden, entscheidet die Regierung“, betont Prof. Paul Wilmes, beigeordneter Sprecher der Covid-19-Task Force. Und weist darauf hin, dass die Forschung der Politik beratend zur Seite steht und bei der Entscheidungsfindung unterstützt.

So kann lediglich über bereits geformte Kontingente Auskunft gegeben werden. Der Bausektor mit 63.000 Personen bildet etwa eine Gruppe. Zunächst werden innerhalb dieser repräsentative Stichproben durchgeführt, die definieren, wie viele Personen infiziert sind. In einem nächsten Schritt wird die gesamte Gruppe dazu aufgerufen, sich freiwillig testen zu lassen. Infizierte Personen werden informiert und in Quarantäne isoliert. Ihre Kontakte werden zurückverfolgt und ebenfalls getestet.

Damit dies möglich sein wird, hat das Gesundheitsministerium Mitarbeiter eingestellt, sodass bis zu 60 neue Fälle täglich bearbeitet werden können. Die Wissenschaftler würden eine mit den Persönlichkeitsrechten konforme Mobiltelefon-App begrüßen, um Vorgang zu erleichtern. Die Regierung lehnt diesen Weg aber bislang ab.

Permanentes Nachtesten ist erforderlich

Stellt sich, wenn die Tests abgeschlossen sind heraus, dass ein Kontingent quasi virusfrei ist, kann es von den Lockdownbestimmungen befreit werden. Dieses geplante Vorgehen wirft jedoch die Frage auf, wieso Lockerungen, etwa für den Einzelhandel ab Montag eintreten, bevor die Tests abgeschlossen sind. Prof. Ulf Nehrbass, Sprecher der Covid-19 Task-Force, unterstreicht, dass davon ausgegangen wird, dass das Virus sich unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen, wie dem Tragen einer Maske und dem zwei-Meter-Abstand halten, nicht schnell verbreiten dürfte. Ausschlaggebender seien dabei soziale Kontakte.

Prof. Ulf Nehrbass am Rednerpult. Foto: Lex Kleren

Um den Verlauf des Virus in einem bestimmten Kontingent nun zu beobachten, werden regelmäßig repräsentative Stichproben durchgeführt. Nehmen möglichst viele Personen an der Large-Scale-Studie teil, so zeigen Simulationen, dass eine zweite Infektionswelle, die es nach den Lockerungen der Maßnahmen geben wird, durch die Isolation von Infizierten abgeschwächt werden kann.

Betten auf der Intensivstation gelten als Maßstab

Als Indikator, wie viele Infizierte das Gesundheitssystem schaffen kann, wird die Zahl an Intensivbetten in den Krankenhäusern gewertet. Als absolutes Maximum stehen 90 Betten bereit, damit es sich aber nicht um einen Ausnahmezustand handelt, sollten sich nicht mehr als 40 Patienten auf der Intensivstation befinden. Im Schnitt verlassen Covid-19-Patienten die Intensivstation nach drei Wochen.

Mit den ab Montag eintretenden Lockerungen des öffentlichen Lebens, also der Öffnung unter anderem des Einzelhandels und dem Recht einmal pro Woche bis zu sechs Personen aus zwei verschiedenen Haushalten bei sich zu empfangen, kann laut Simulation einer Überlastung der Krankenhäuser entgangen werden. Wichtig ist jedoch, dass die Abstands-Regel bestmöglichst beachtet wird und auch das Tragen der Maske berücksichtigt.

Mit einer weiteren Simulation rechneten die Wissenschaftler aus, was passieren würde, wenn einmal pro Woche eine Hausparty mit zehn Personen abgehalten würde und die Restaurants, samt Einhaltung des zwei Meter Abstandes, wieder öffnen würden. Es stellte sich heraus, dass die Kapazitätsgrenze überschritten würde. Wie die Simulation jedoch aussehen würde, wenn nur die Restaurants öffnen würden und keine Hauspartys stattfinden würden, wurde nicht gezeigt.

