Hoffnung für Rizo Agovic

Seit Dezember wartet der an akuter Leukämie erkrankte Mann auf einen geeigneten Spender. Nun wurde einer gefunden.

(dho) - Selbst wenn die Welt sich aufgrund des Corona-Virus gerade im Ausnahmezustand befindet, so gibt es immer wieder auch gute Nachrichten. Diese kommt am frühen Montagabend ausgerechnet aus der Gemeinderatssitzung in Schifflingen.

Wie Bürgermeister Paul Weimerskirch (CSV) mitteilt, wurde ein genetischer Zwilling, also ein Stammzellenspender für den an akuter Leukämie erkrankten Rizo Agovic gefunden.

Das LSAP-Gemeinderatsmitglied lässt über den Bürgermeister ausrichten, dass er den Kampf, der ihm nun bevorsteht, annehme. Zurzeit werde er auf die Stammzellenspende vorbereitet. Dies wird eine Woche dauern. Anschließend wird er für sechs Wochen in ein Krankenhaus nach Namur (B) gebracht werden, wo die Stammzelltransplantation durchgeführt wird. Der Bürgermeister wünscht dem über Internet zugeschalteten Rizo Agovic "viel Glück und Geduld auf dem langen Weg, der ihm noch bevorstehen wird".

Große Solidaritätsaktion

Anfang April war in der Gemeinde Schifflingen eine Solidaritätsaktion für den 35-jährigen Familienvater organisiert worden. Die Anteilnahme in der Bevölkerung war groß. Alleine an dem Samstag waren mehr als 800 Personen gekommen, um sich typisieren zu lassen und so möglicherweise Rizo Agovic helfen zu können.

