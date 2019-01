Das Gebäude des Polizeimuseums in Verlorenkost könnte unter nationalen Denkmalschutz gestellt werden. Die Regierung will die Idee eines polizeihistorischen Museums weiter vorantreiben.

Hoffnung für das Polizeimuseum Luxemburg

Das Gebäude des Polizeimuseums in Verlorenkost könnte unter nationalen Denkmalschutz gestellt werden und die Regierung will die Idee eines Polizeimuseums weiter vorantreiben. Das betonen der Minister für Innere Sicherheit François Bausch und die Kulturministerin Sam Tanson in einer gemeinsamen Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser.



Die Regierung sei sich dem historischen und architektonischen Wert des Gebäudes des Polizeimuseums durchaus bewusst und die zuständigen Ministerien würden bei der Ausarbeitung eines Zukunftsprojekts für die gesamten Anlagen am Verlorenkost eng zusammenarbeiten. Demnach gibt es wieder Hoffnung für die ehrenamtlichen Betreiber des Polizeimuseums.



Dessen Zukunft war in der Vergangenheit deutlich infrage gestellt. Damals hieß es hinter vorgehaltener Hand, der gesamte Komplex, zu dem neben den ehemaligen Gendarmeriegaragen unter anderem auch die Gendarmeriegebäude in der Rue Auguste Lumière, die Polizeischule und das Staatslaboratorium gehörten, werde einem größeren Immobilienprojekt weichen.



Zudem war es den Betreibern des Polizeimuseums seit Mai 2017 verboten, Besucher im Gebäude zu empfangen. Sie wurden auf die zukünftige Schaffung eines gemeinsamen Feuerwehr-, Post-, Zoll- und Polizeimuseums vertröstet.