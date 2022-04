Der Pegel in Stadtbredimus wird vermutlich am Samstagabend die Meldehöhe erreichen. Die Zentrale informiert mindestens zweimal täglich.

Wetterlage

Hochwasserzentrale in Bereitschaft

(tom) - Die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) der Administration de la gestion de l'eau meldet am Samstagmorgen ein potentielles Risiko von Hochwasser. Die HVZ befindet sich in Bereitschaft, das bedeutet eine Aktualisierung mindestens zweimal am Tag oder bei Änderung der Lage.

Aufgrund der starken Niederschläge der letzten Tage wird die Mosel voraussichtlich mindestens bis Sonntag, 10. April, weiter ansteigen. Die Meldehöhe von 530 Zentimetern am Pegel Stadtbredimus (Remich: 452 Zentimeter) wird vermutlich am Samstagabend überschritten werden. Ein Pegel von 600 bis 610 Zentimeter (Remich: 506 bis 514) wird vermutlich im Lauf des Sonntags erreicht werden. Das Maximum kann aber noch nicht genau vorhergesagt werden.

Aktuelle Pegelstände und Vorhersagen stehen auch auf der Internetseite www.inondations.lu.

