Weil am Stausee Biersdorf bei Bitburg Wasser abgelassen werden muss, wird entlang von Our und Sauer mit einem Anstieg der Pegelstände gerechnet.

Hochwasserwelle an Prüm und Sauer erwartet

Teddy JAANS

Weil der Stausee Biersdorf bei Bitburg aufgrund der starken Niederschläge und einer defekten Auslaufrinne überläuft, hatte der Katastrophenschutz Bitburg am frühen Freitagnachmittag bereits eine dringende Warnung an die Anwohner der Prüm herausgegeben. Menschen sollten das gefährdete Gebiet unterhalb des Stausees verlassen, hieß es.



Laut Angaben des Wasserwirtschaftsamtes läuft bereits Wasser über, gleichzeitig werde aber auch abgepumpt. Die Staumauer sei stabil. Die Prüm fließt zwischen Echternach und Steinheim in die Sauer. In Rosport liege der derzeit zu erwartende Pegel nach Angaben des Wasserwirtschaftsamtes bei fünf Metern. Zum Vergleich: Während des Hochwassers 2003 lag er bei acht Metern. Wie Umweltministerin Carole Dieschbourg mitteilte, müssten nun Experten des Wasserwirtschaftsamtes berechnen, welche Auswirkungen es für Luxemburg geben könnte. An der Sauer bestehe weiterhin eine potenzielle Risikolage.