Dem CGDIS zufolge wurden bereits mehrere Keller überschwemmt. Die Wasserstände sollen am Donnerstag ihren Höchststand erreichen.

Hochwasserwarnung für Donnerstag

Die anhaltenden Regenfälle haben zu einem stetigen Anstieg sämtlicher Flüsse und Bäche im Land geführt. Durchschnittlich fielen laut Wasserwirtschaftsamt in den vergangenen Stunden etwa 35 Liter pro Quadratmeter Regen. Dies führte dazu, dass es landesweit auch abseits der Gewässer kleinere Überschwemmungen gab. Auch am Mittwochabend gingen ergiebige Regenschauer über Luxemburg nieder.

Am Abend erhöhte der staatliche Wetterdienst die Warnstufe auf „Orange“. Das bedeutet im Klartext „geringes Hochwasser“ das lokal zu Überschwemmungen und Schäden führen kann. Auch Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen. Die Warnung gilt für den ganzen Donnerstag und für alle Gewässer des Landes mit Ausnahme der Mosel. Detaillierte Informationen und die genauen Pegelstände können auf dem Internetportal inondations.lu abgerufen werden.

Dem CGDIS zufolge gingen bis zum späten Nachmittag bereits etwa 80 Anrufe in der Notrufzentrale ein. Zwölf überschwemmte Keller wurden den Rettungskräften gemeldet.

Die Pegelmeldestufe 1 (Cote de pré-alerte) wurde an den Gewässern der unteren Alzette und ihren Nebenflüssen erreicht. Am Pegel Ettelbrück/Alzette sei ein Erreichen der Meldehöhe 2 (Cote d’alerte) nicht auszuschließen, so das Wasserwirtschaftsamt in einem Bericht. An der Sauer soll die Meldestufe 1 an den Pegeln Diekirch (420 cm) und Bollendorf (350 cm) wohl in den nächsten Stunden erreicht werden. Im Norden des Landes sind die Wasserstände bereits erhöht, werden aber nicht weiter deutlich ansteigen.

In der Nacht wird es voraussichtlich weiter regnen. Spätestens ab Donnerstagnachmittag sei aber erneut mit fallenden Wasserständen zu rechnen, so das Wasserwirtschaftsamt weiter. Aufgrund der bereits gesättigten Böden seien rasche Anstiege an allen kleinen Gewässer auch bei kurzzeitigen Niederschlägen nicht auszuschließen.





