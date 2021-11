Um Häuser in Flussnähe vor Hochwasser zu schützen, gibt es keine perfekte Lösung. Der Mensch könne die Wassermassen nur abpuffern, meint Ministerin Dieschbourg.

Lokales 3 Min.

Umweltministerin Dieschbourg spricht zu Bürgern

Hochwasserschutz: "Wir können nicht überall Mauern aufstellen"

Volker BINGENHEIMER Um Häuser in Flussnähe vor Hochwasser zu schützen, gibt es keine perfekte Lösung. Der Mensch könne die Wassermassen nur abpuffern, meint Ministerin Dieschbourg.

Die Stimmung war angespannt, als Umweltministerin Carole Dieschbourg vor knapp 200 Besuchern eines Info-Abends am Dienstag über den Hochwasserschutz in der von der Katastrophe vom 15. Juli stark gebeutelten Gemeinde Rosport-Mompach sprach. „Wir hatten das Wasser in unserem Haus 1,60 Meter hoch stehen. Sind Ihnen Menschen wichtiger oder die Natur?“, fragte eine Bürgerin, die wie viele andere Besucher selbst von der Flut betroffen war.

Aus den Wortmeldungen in der Sporthalle „Am Bongert“ klang heraus, dass viele Bürger sich eine technische Maßnahme wünschten, durch die ein für allemal Schluss mit der Hochwassergefahr für Steinheim, Rosport, Born und die anderen Ortschaften an der Sauer sein sollte. Doch die Ministerin wollte keine unhaltbaren Versprechungen machen: „Wir können nicht überall riesige Mauern aufstellen. Wir können nicht jedes einzelne Gebäude schützen, wir können nur die Risiken abfedern“, sagte Carole Dieschbourg den versammelten Anwohnern.

Hochwasserschutz: Einstellen auf den Klimawandel Das Hochwasser vom 15. Juli hat gezeigt, dass Luxemburg nicht optimal auf Starkregen vorbereitet ist. Fachleute fordern jetzt Anpassungen.

Seitenarm wirkungsvoller machen

Dennoch hatte die Ministerin den Bürgern etwas mitgebracht. Der als Hochwasserschutz dienende Seitenarm der Sauer zwischen Steinheim und Rosport soll bereits im September 2022 ausgebaggert werden, um seine Funktion zu verbessern.

Bei Bürgern und der Gemeinde war der Seitenarm nach dem Hochwasser vom 15. Juli ins Zentrum der Kritik gerückt. Weil er zunehmend versandet war, hätte er nicht genug Wasser aufnehmen können, so die gängige Meinung.

Auf Einladung von Bürgermeister Romain Osweiler stellte sich Umweltministerin Carole Dieschbourg den Fragen der Bürger. Foto: Volker Bingenheimer

Das Wasserwirtschaftsamt hatte rasch nach dem Hochwasser diese Fragen mit einer Blitz-Studie klären lassen. Das Ergebnis: Der 2010 künstlich angelegte Nebenarm unterhalb von Steinheim konnte durch die Sedimentablagerungen tatsächlich nicht so viel Wasser aufnehmen, wie das beim Bau berechnet worden war. Dafür erwies sich der zweite Seitenarm auf der deutschen Seite bei Edingen als besonders effizient.

Regierungsparteien lehnen externe Prüfung nach Hochwasser ab Bei der Interpellation im Parlament scheitert die Opposition wieder mit ihrer Forderung eines objektiven Berichts.

Durch Erosion stieg bei diesem sogar noch das Rückhaltevolumen. Beide Seitenarme zusammen hätten das Hochwasser in Steinheim je nach Ortslage um 40 bis 75 Zentimeter abgesenkt. Dies ist zwar weniger als die ursprünglich berechneten 87 Zentimeter, aber nicht zu vernachlässigen, meinte Claude Schortgen vom Service Hydrologie des Wasserwirtschaftsamts.

„Das Hochwasser vom 15. Juli war nun mal ein Extremereignis, der Pegel war viel höher, als damals beim Bau des Seitenarms berechnet“, meinte Schortgen.

Liegt Ihr Haus in einer Überschwemmungszone? Auf einer interaktiven Karte erfahren Sie, welche Gebiete in Luxemburg besonders von Hochwasser gefährdet sind. Auch Ihre Mitarbeit ist gefragt.

Keine hundertprozentige Sicherheit

Eine Schutzmauer entlang des Sauerufers war für die Gemeinde Rosport-Mompach nie infrage gekommen, doch selbst ein solches Bauwerk biete keinen hundertprozentigen Schutz, erklärte Schortgen. „Auf der einen Seite dauert es viele Stunden, bis ein mobiler Hochwasserschutz aufgebaut ist. Auf der anderen Seite ist dieser nur bis zu einem gewissen Pegelstand wirksam. Steigt das Wasser dann noch weiter, kann eine Ortschaft innerhalb von zehn Minuten volllaufen.“

In Steinheim wird nun in einem knappen Jahr der Seitenarm ausgebaggert und sein Verlauf so korrigiert, dass die Fließgeschwindigkeit dort steigt und er nicht mehr so schnell versandet. Da es sich um ein Natura-2000-Gebiet handelt, gelten für die Arbeiten besondere Umweltvorschriften.

Bei dem Info-Abend in Rosport war der Eindruck der Hochwasserkatastrophe noch greifbar. Foto: Volker Bingenheimer

Häuser unter der Lupe

Anwohner, die ihre Häuser gegen zukünftiges Hochwasser schützen wollen, können sich für die Objektschutzstudie in der Gemeinde Rosport-Mompach melden, die im Februar beginnt. Ein Gutachter untersucht die einzelnen Häuser und weist auf Gefahrenstellen wie ungünstige Öffnungen hin. In einem Dossier empfiehlt er Verbesserungen, zum Beispiel durch Rückschlagsklappen oder mobile Spundwände. Außerdem hilft der Experte dabei, den Förderantrag auszufüllen.

Bürger sollen ihre Häuser gegen die Fluten schützen Die Ortschaften unterhalb von Echternach sind am 15. Juli besonders schlimm erwischt worden. Hausbesitzer bekommen nun eine fachliche Beratung.

75 Prozent Förderung Für die Objektschutzstudie hat die Gemeinde Rosport-Mompach ein Büro beauftragt, das öffentliche und private Gebäude auf ihre Hochwassersicherheit überprüft. Die Kosten für die Studie werden bis zu 100 Prozent vom Wasserfonds übernommen. Wenn Hausbesitzer die vorgeschlagenen Maßnahmen umsetzen wollen, fördert das der Fonds mit 75 Prozent. Großangelegte Hochwassermaßnahmen für ganze Ortschaften werden mit bis zu 90 Prozent gefördert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.