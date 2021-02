Wer sich am Wochenende auf einen entspannten Spaziergang entlang der Mosel gefreut hat, sollte seine Pläne überdenken. Noch bis Samstagnachmittag steigen die Pegel stetig an.

Hochwasserrisiko: Steigende Pegelstände bis Samstagnachmittag

(SC) - Seit rund zwei Wochen halten anhaltend hohe Pegelstände die Bewohner rund um Luxemburgs Flüsse in Atem. Auch am Samstag gibt es keine Entwarnung. Nachdem am Freitagabend in der Moselregion erneut Regen fallen soll, wird der Pegelstand der Mosel noch bis Samstag weiter ansteigen, so das luxemburgische Hochwassermeldeamt am Freitagabend.

Der höchste Pegelstand wird demnach am Samstagvormittag mit zwischen 670 und 680 Zentimetern in Stadtbredimus erreicht werden. In Remich können es zwischen 563 und 571 Zentimeter sein.

Am Freitagnachmittag wurde gegen 16 Uhr ein Pegelstand von 654 Zentimetern in Stadtbredimus, 640 Zentimeter in Grevenmacher und 550 Zentimeter in Remich gemessen. Die Wassermassen werden bis Samstagnachmittag mit einer Geschwindigkeit von rund einem Zentimeter pro Stunde weiter anschwellen. In Stadtbredimus sind es sogar zwei Zentimeter pro Stunde.

Erst am Samstagnachmittag sollen die Pegelstände laut der Hochwasservorhersagezentrale Luxemburg voraussichtlich wieder fallen. Eine Hochwasserwarnung der Stufe Orange von Meteolux gilt von Freitag, 14 Uhr, bis Samstag, 23.59 Uhr. Es könnte zu Hochwasserschäden kommen, Aktivitäten im Freien sind hier nach Möglichkeit zu meiden.





