(str/rc) - Der Navigationsdienst hat am gestrigen Mittwochnachmittag den Hochwassermeldedienst wegen steigender Pegel an der Mosel aktiviert.



Am Mittwochabend konnte LW-Art Director Eberhard Wolff in Wasserbillig einige Fotos "Op der Spatz" in Wasserbillig schießen:





Das regnerische Wetter führte bereits am Mittwochabend zu Verkehrsbehinderungen. Am Donnerstag ist die Situation gleich:

Der CR152b zwischen Schengen und Contz-les-Bains (F) ist noch immer wegen Hochwasser gesperrt. Immer wieder setzen sich Autofahrer über die Sperrung hinweg - stets mit schwerwiegenden Folgen. So auch kurz nach 8 Uhr am Donnerstagvormittag.





Die Feuerwehr musste die Fahrerin und ihren Wagen in Sicherheit bringen.

Foto: CIS Schengen

Am Nachmittag werden weitere Überflutungen von Straßen erwartet.



Die Côte de vigilance von 5,30 Meter wird dem Bericht des Navigationsdiensts zufolge voraussichtlich am Donnerstagnachmittag überschritten. Der Referenzpegel in Stadtbredimus hat bereits am gestrigen Mittwochabend einen Stand von fünf Metern erreicht.



Stand 13.15 Uhr



Um 13.15 Uhr am Donnerstagvormittag lag der Pegel in Stadtbredimus bei 5,25 Meter und stieg um zwei Zentimeter pro Stunde an. In Grevenmacher wurden 5,11 Meter gemessen. Auch hier stieg die Mosel um zwei Zentimeter pro Stunde an. Genau wie in Remich, wo 4,40 Meter erreicht wurden. Ab 4,60 Metern wird der Parkplatz an der Moselbrücke überflutet.

Sechs Meter am Samstag



Für Samstag ist ein Pegelstand von sechs Metern in Stadtbredimus und 5,06 Metern in Remich möglich. Die weitere Entwicklung ist allerdings von der Niederschlagsmenge im Mosel-Bassin abhängig und daher schwer vorauszusagen, betont der Navigationsdienst.







Laut dem staatlichen Wetterdienst Meteolux gilt derzeit Warnstufe Gelb wegen Überschwemmungsgefahr für die Moselgegend.