(dho) - „Mark Twain“ hört man dieser Tage an der Sauer trotz intensiver Messungen nicht. Die beiden Worte vermochte man früher am Mississippi zu hören, als die Schifffahrer sie sich zuriefen, um nicht auf Grund zu laufen. Es steht für „zwei Faden“, was einer Wassertiefe von 3,656 Metern entspricht. Schifffahrt gibt es auf der Sauer zwar nicht, dennoch wird hier die Wassertiefe gemessen. Jedoch ist der Grund ein ganz anderer.

Zur Messung wird ein kleines rotes Boot von 1,5 Metern Länge an einer Stahlleine befestigt und von einem Ufer zum anderen gezogen ...