(na/rc) - Wie vom Navigationsdienst vorhergesagt erreichten die Pegelstände am Sonntagmorgen ihren Höchstpunkt, bevor sie am NAchmittag wieder zurückgingen. In der Nacht zum Montag sind die Pegelstände dann nur noch leicht zurück gegangen. Sie liegen teils aber noch immer über der Cote de vigilance.

Am Montagmittag um 12 Uhr stagnierte der Pegel in Stadtbredimus bei 5,37 Metern und in Remich bei 4,51 Metern. Allerdings ist angesichts der Regenfälle, die für die kommenden Tage vorgesehen sind, ein Anstieg der Wasserstände ab Dienstag nicht auszuschließen. Am Montagmittag begann der Fluss in Epinal (F) erneut mit vier Zentimetern pro Minute zu steigen.

Momentan sind diese Strecken wegen Hochwasser in der Nähe von Schengen gesperrt:

Die N10 zwischen Schengen und Marbourg



zwischen Schengen und Marbourg Die CR152B zwischen Schengen und Contz-les-Bains (F)







In Remich war am Samstagmorgen die Moseluferstraße weiterhin gesperrt. Das Wasser war aber deutlich weniger hoch als noch vor zwei Wochen. Selbst da, wo das Wasser bis bei den Häuser reichte, konnte es mit Stiefeln durchquert werden.