Hochwassergefahr in Luxemburg lässt nach

Durch die starken Regenfälle in den vergangenen Tagen stiegen die Pegel der Flüsse wieder an. Am Freitagmittag gab das Wasserwirtschaftsamt aber vorläufig Entwarnung.

Nachdem die Pegel infolge der starken Regenfälle angestiegen waren, gibt das Wasserwirtschaftsamt am Freitagmittag Entwarnung.

Wohl sind seit Donnerstag noch stellenweise bis zu 25 Liter Wasser je Quadratmeter gefallen, dennoch geht man ab dem Freitagnachmittag von fallenden Wasserständen an Alzette, Sauer, Syr und Our aus. Lediglich die Untersauer könnte noch leicht ansteigen, ehe sie im Laufe des Nachmittags wieder fallen soll.

Laut ACL waren am Freitagmittag der CR152B in Schengen sowie der CR134 in Wasserbillig wegen Überschwemmung teilweise gesperrt. Auch der CR345 zwischen dem Karelshaff und Colmar-Berg ist derzeit blockiert.



Schwäne genießen eine Ausweitung der Schwimmzone in Wasserbillig. Foto: Gerry Huberty

In den kommenden Tagen dürfte sich das Wetter in Luxemburg wieder beruhigen. Der Samstag bringt viele Wolken, aber zur Abwechslung mal keinen Regen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und 7 Grad. Am Sonntag ist erneut mit Regen zu rechnen – tagsüber sind fünf bis sieben Liter pro Quadratmeter möglich. Die Temperaturen reichen knapp an die 10-Grad-Marke heran. Auch am Montag und Dienstag stehen dem Großherzogtum erneut verregnete Tage bevor.

