(mth) - Nachdem das Sturmtief "Burglind" am Mittwoch in Luxemburg für Schäden, eine verletzte Person und weiträumige Verkehrsbehinderungen gesorgt hat, steht für die nächsten Tage bereits die nächste Wetterverschlechterung an.

Grafik: Meteolux

Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat für Donnerstag Alarmstufe Gelb ausgerufen mit ergiebigen Regenfällen und stürmischem Wind mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h - also nicht ganz Sturmstärke (ab 75 km/h), aber immerhin stark genug, um kleiner Äste abzubrechen und beim Gehen hinderlich zu sein.

Vor dem Hintergrund der Sturmfront von Mittwoch ist daher besondere Vorsicht geboten, da viele Bäume bereits geschädigt sind. Vor Spaziergängen in Waldgebieten ist daher auch am Mittwoch dringen abzuraten.

Schiffahrt auf der Mosel eingestellt

Auch die Regenfälle am Donnerstag, die bis zu 4 Liter pro Quadratmeter am Morgen erreichen können, sind nicht unproblematisch, da die Pegelstände der Flüsse schon am Mittwoch am Ansteigen waren. Auch hier ist daher Vorsicht an Flussufern und in Überschwemmungszonen angebracht.

Auf der Mosel ist wegen Hochwassers die Schifffahrt eingestellt worden. „Die Mosel ist komplett zu“, sagte der stellvertretende Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Koblenz, Tobias Schmidt, am Donnerstag. Die letzten Stauhaltungen Koblenz und Lehmen seien in der vergangenen Nacht geschlossen worden. Im Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Trier ist die Schifffahrt bereits am Mittwoch eingestellt worden. „Ein bis zwei Tage wird das noch dauern“, sagte er.

Das Flussschiffahrtsamt in Luxemburg hat am Donnerstag eine Mitteilung veröffentlicht, in der von einem Steigen der Pegel bis Freitag ausgegangen wird. In Remich könnte die kritische Schwelle ("cote de vigilance") von 5,30 Metern am Freitag erreicht werden. Eine Einschätzung, wann der Wasserhöchststand erreicht werde, sei derzeit nicht möglich.

Auch an Sauer, Alzette, Chiers und Syr bleiben die Wasserstände weiterhin erhöht.

Die aktuellen Pegelstände in Echtzeit auf unserer interaktiven Karte: