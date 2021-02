Großreinemachen an der Mosel-Esplanade in Remich: Am Wochenende stand das Wasser dort einen halben Meter hoch. Die Geschäftsleute sind genervt, dass das fast jeden Winter passiert.

Hochwasser in Remich: Alle Jahre wieder

Volker BINGENHEIMER

Hinter Claude Feltz liegt eine nervenaufreibende Woche. Bei seiner Bäckerei direkt an der Place Dr. Kons in Remich kam das Wasser zu Wochenbeginn schon einmal zu Besuch. Bis zur Kante der letzten Treppenstufe vor dem Eingang stand es damals. Nach einem kurzen Rückzug stieg der Pegel wieder an, sodass die Betriebsräume im Erdgeschoss überschwemmt wurden. „So hoch stand das Wasser hier“, meint Bäckermeister Feltz und hält seine Hand 15 Zentimeter über den Boden in seinem Lagerraum ...