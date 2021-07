Wetterexperte Sven Rock von Meteo Remich spricht im "Wort"-Interview zur aktuellen Hochwasserlage in Luxemburg.

Hochwasser in Luxemburg

"Es wird dauern, bis sich die Lage normalisiert"

Jörg TSCHÜRTZ Wetterexperte Sven Rock von Meteo Remich spricht im "Wort"-Interview zur aktuellen Hochwasserlage in Luxemburg.

Luxemburg erlebt ein historisches Hochwasserereignis. In Rosport steht die Sauer (Stand vom Donnerstagmittag) bei über neun Metern. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt Sven Rock vom privaten Wetterdienst Meteo Remich. Dass ein ganzes Land so viel Dauerregen abbekomme, komme nur extrem selten vor. Es werde wahrscheinlich Tage dauern, bis sich die Situation in den überschwemmten Gebieten normalisiere. Mehr im Audio-Interview.

Alle aktuellen Entwicklungen zu den Unwettern in Luxemburg lesen Sie im Liveticker.

