Die Gefahr durch das Hochwasser in Luxemburg lässt langsam nach: Fast überall sinken die Pegel, nur an der Mosel steigt der Wasserstand weiterhin an.

Hochwasser: Entwarnung für die meisten Flüsse - Mosel steigt weiter

Die Gefahr durch das Hochwasser in Luxemburg lässt langsam nach: Fast überall sinken die Pegel, nur an der Mosel steigt der Wasserstand weiterhin an.

(jt/m.r.) - Die Hochwasserlage in Luxemburg entspannt sich, bis Mittwochn sanken die Pegel der wichtigsten Flüsse erstmals seit Tagen wieder. Das Wasserwirtschaftsamt gab im Laufe des Mittwochsnachmittags Nachmittag Entwarnung.



An der Mosel steigt der Pegel aber hingegen weiter leicht an: Am Mittwoch, 17 Uhr, betrug der Wasserstand in Stadtbredimus 6,28 Meter und lag somit etwas über dem Wert des Vormittag (6.04 Meter). Die Voralarmstufe von 6,2 Metern (Remich 5,22) wurde somit überschritten.



Der Wasserstand soll noch bis mindestens morgen Vormittag weiter ansteigen. Das Maximum soll zwischen 6,5 und 6,6 Metern (Remich: 5,47-5,55 Metern) liegen.



In Ettelbrück sank die Alzette bereits in der Nacht auf Mittwoch unter die Warnstufe von 2,32 Metern. Die Sauer in Diekirch stand am Mittwochmorgen ebenfalls unter der "Cote d'alerte" von 4,7 Metern.



Fotos: Hochwasser in Luxemburg Land unter an der Alzette: Starker Regen hat die Flüsse an vielen Stellen in Luxemburg über ihre Ufer treten lassen. Zahlreiche Straßen sind überflutet. Die Fotos des Hochwassers im Überblick.

Es sei "nicht mehr mit einem deutlichen Anstieg der Wasserstände in den Einzugsgebieten der Sauer, Alzette, Chiers und Syre zu rechnen", hatte der Hochwassermeldedienst am Dienstagabend mitgeteilt. Kurzzeitige Anstiege des Pegels an kleineren Flüssen seien infolge von Regen aber nicht auszuschließen.

Ein Hochwasser wie am Dienstag in Mersch oder Ettelbrück kommt in Luxemburg statistisch gesehen etwa alle zwei Jahre vor.

Weiterführende Links: