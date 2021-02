An der Mosel sind die Pegel zum Samstag gestiegen, aktuell sinken sie wieder langsam. Für Alzette und Sauer gab es am Sonntagmorgen Entwarnung, auch an der Mosel ist die "Vorwarnstufe" aufgehoben.

Lokales 11

Hochwasser: Die Pegel fallen

An der Mosel sind die Pegel zum Samstag gestiegen, aktuell sinken sie wieder langsam. Für Alzette und Sauer gab es am Sonntagmorgen Entwarnung, auch an der Mosel ist die "Vorwarnstufe" aufgehoben.

(SC/tom) - Seit rund zwei Wochen halten anhaltend hohe Pegelstände die Bewohner rund um Luxemburgs Flüsse in Atem. Der Pegelstand in Stadtbredimus hatte am Samstagmorgen das Maximum von 663 Zentimeter erreicht, Remich stand zeitgleich bei 557 Zentimeter. Das luxemburgische Hochwassermeldeamt löste daher die sogenannte Vorwarn-Stufe aus. Das bedeutet: Es bestehe die Gefahr von leichten Überschwemmungen, die aber „keinen signifikanten Schaden verursachen“.

Abgesackte Straße zwischen Differdingen und Hussigny Da staunten die Arbeiter nicht schlecht. In Differdingen ist am Donnerstag der Boden unter der Straße abgesackt. Verletzt wurde niemand.

Das dürfte man in in Remich, Stadtbredimus und den anderen Moselorten ein wenig anders sehen. Dutzende Keller sind vereits vollgelaufen, auch die seit einer Woche anhaltendenen Straßensperrungen zerren an den Nerven - der Verkehr wird durch Wald- und Wohngebiete umgeleitet.

Die entscheidenden Pegelstände für die Vorwarnstufe betragen 620 Zentimeter in Stadtbredimus und 522 Zentimeter in Remich. Am Sonntagmorgen meldet das Amt: Der Voralarm ist aufgehoben, denn die Pegel sinken, wenn auch langsam. Damit lautet die aktuelle Kategorie „Vigilance“ - Bereitschaft.

In Stadtbredimus stand das Wasser am Sonntag um 9 Uhr bei 616 Zentimeter, in Remich bei 516. Für den Abend sind Stände von 600 Zentimeter (Stadtbredimus) bzw. 506 Zentimeter (Remich) vorhergesagt. In der Nacht auf Montag sollen die Pegel dann auch unter die Meldehöhe („cote de vigilance“) fallen.

11 Remich am Samstagmorgen Foto: John Schmit

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Remich am Samstagmorgen Foto: John Schmit Foto: John Schmit Foto: John Schmit Foto: John Schmit Foto: John Schmit Foto: John Schmit Foto: Fern Morbach Foto: Fern Morbach Foto: Fern Morbach Foto: Fern Morbach Foto: Fern Morbach

Auch der Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz meldet eine fallende Tendenz der Mosel am Pegel Perl, allerdings eine steigende Tendenz für Trier und Zeltingen.



Entwarnung auch für Alzette und Sauer

Am frühen Sonntagmorgen meldete das Hochwasserzentrum außerdem: An den Flüssen Alzette und Sauer und ihren Einzugsgebeiten bestehe kein weiteres Hochwasserrisiko mehr.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.