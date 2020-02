Nach Sturm und Regen gönnt das Wetter den Einsatzkräften am Dienstag eine kleine Verschnaufpause. Am Dienstag sinken die Wasserstände praktisch überall.

Hochwasser: Behörde gibt Entwarnung für Luxemburg

(jt) - Nach den Regenfällen in den vergangenen Tagen, die im Einflussbereich der Alzette und der Mosel zu Hochwasser geführt haben, hat sich die Lage nun entspannt. Die Pegelstände gehen im Lauf des Dienstags voraussichtlich überall zurück, wie das Wasserwirtschaftsamt mitteilt.

Einzige Ausnahme: Die Untersauer im Osten des Landes sowie ihre nördlichen Zuflüsse können vorerst noch ansteigen, fallen anschließend aber auch langsam.

Am Montag hatte die Alzette an mehreren Stellen die Vorwarnstufe überschritten. Die Levels der Vorwoche wurden jedoch nicht erreicht. Am Dienstagmorgen betrug der Wasserstand an der Station Mersch 3,2 Meter und lag somit 80 Zentimeter unter der Cote de Préalerte. Am 4. Februar hatte die Alzette an vielen Stellen die rote Warnstufe geschritten und zuvor etwa in Mersch und Ettelbrück über die Ufer getreten.