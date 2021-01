Mancherorts ist die Mosel im Laufe des Samstags über die Ufer getreten. Mit signifikanten Schäden ist aber nicht zu rechnen. Die Lage im Überblick.

Hochwasser an der Mosel: Höchststand für Montag erwartet

(jwi/m.r.) - Voraussichtlich bis Montag werden die Pegel an der Mosel weiter steigen. Das teilt die Hochwasservorhersagezentrale des Wasserwirtschaftsamtes. Der neueste Bericht von Sonntagnachmittag geht davon aus, dass die Voralarm-Stufen von 620 cm am Pegel Stadtbredimus und von 522 cm am Pegel Remich wahrscheinlich in der Nacht zum Montag überschritten werden. Das Wasser steigt demnach langsamer als angenommen, frühere Berichte gingen davon aus, dass die Voralarm-Stufe bereits im Laufe des Sonntags überschritten wird.

um weitere Bilder zu sehen. Diese Gänse stören der steigende Moselpegel in Remich eher weniger. Foto: John Schmiut In Remich ist das Wasser am Sonntag deutlich über das Ufer getreten. Foto: Fern Morbach In Remich ist das Wasser am Sonntag deutlich über das Ufer getreten. Foto: Fern Morbach Hochwasser in Remich 31.01.2021 - 15 Uhr, Foto: John Schmit John Schmiut Foto: Fern Morbach In Remich ist das Wasser am Sonntag deutlich über das Ufer getreten. John Schmiut In Remich ist das Wasser am Sonntag deutlich über das Ufer getreten. John Schmiut In Remich ist das Wasser am Sonntag deutlich über das Ufer getreten. John Schmiut

Gegen Mittag soll dann am Montag ein Maximum von 640 cm am Pegel Stadtbredimus und von 538 am Pegel Remich erreicht werden. Eine fallende Tendenz wird sich wohl im Laufe des Nachmittags einstellen, so die Hochwasservorhersagezentrale in ihrem aktuellsten Bericht. Der weitere Verlauf sei abhängig von den kommenden Niederschlägen. Mit ernstzunehmenden Schäden wird derzeit nicht gerechnet.

Mancherorts war die Mosel im Laufe des Samstags bereits über die Ufer getreten. Vereinzelte Straßen mussten gesperrt werden. Die Bildergalerie zeigt einige Eindrücke aus der Moselregion am Samstag.

um weitere Bilder zu sehen. In Wasserbillig werden bereits alternative Verkehrsmittel genutzt. Foto: Guy Jallay In Wasserbillig ist die Mosel über das Ufer getreten. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay In Schengen ist die Mosel bereits weit über die Ufer getreten. John Schmit In Schengen ist die Mosel bereits weit über die Ufer getreten Foto: John Schmit Vereinzelte Straßen wie hier in Schengen mussten gesperrt werden. Foto: John Schmit

Die aktuellen Pegelstände der Mosel und anderer Fließgewässer sind unter www.inondations.lu einsehbar.

