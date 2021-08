Sie haben gerade Hochkonjunktur und es auf die Nahrung der Menschen abgesehen. Wer Ruhe bewahrt, muss sich vor Wespen nicht fürchten.

Hochsaison naht

Keine Panik vor Wespen

Der Grillnachmittag unter Freunden könnte so gemütlich sein. Wären da nicht die Wespen, die pausenlos herumschwirren und es auf das Fleisch, die Beilagen und das Dessert abgesehen haben. Doch das ist kein Grund zur Panik, denn wer Ruhe bewahrt und das richtige Verhalten an den Tag legt, kommt auch mit Wespen unbeschadet durch die Grillparty.

Dass es bis jetzt auf der Wespenfront eher ruhig zuging, erklärt sich durch den kühlen Frühling, gefolgt von einem recht verregneten Sommer. Beides sind Bedingungen, die der Entwicklung von Wespen nicht besonders förderlich sind. Wie die Vereinigung natur & ëmwelt mitteilt, sind deshalb in diesem Jahr insgesamt weniger Wespen unterwegs als in den Jahren zuvor. Die meisten sozial lebenden Wespenvölker sind um diese Jahreszeit zudem bereits am Absterben.

Fehlende Nahrungsquellen

Die Gemeine und die Deutsche Wespe, bei denen am meisten Konfliktpotenzial zwischen Mensch und Insekt besteht, erreichen jedoch jetzt gerade erst ihren Höhepunkt. „Gleichzeitig beginnen die Pflanzen, sich auf den Herbst einzustellen und so finden adulte Wespen in der Natur nur noch wenig kohlenhydrathaltige Säfte wie Nektar oder Honigtau zur Energiegewinnung“, heißt es seitens natur & ëmwelt.

Energie brauchen die Wespen derzeit aber. Denn bis Ende August oder Anfang September müssen sie die Larven der Jungköniginnen und Drohnen mit proteinreicher, tierischer Kost versorgen. Genau deren bieten viele Grillteller zur Genüge.

Wie natur & ëmwelt betont, haben es die Insekten bei ihrem Anflug vor allem auf die Nahrung und nicht auf den Menschen abgesehen. Es gilt demnach, Ruhe zu bewahren und hektische Bewegungen zu vermeiden. Denn was vom Menschen als nervöses Umherschwirren wahrgenommen wird, ist für die Wespen keineswegs ein Ausdruck von Aggressivität. Es dient ihnen lediglich dazu, ihre Umgebung wahrzunehmen: Wespen können nämlich nur bei hoher Fluggeschwindigkeit scharf sehen.

Auch wegpusten sollte man sie nicht, da das Kohlenstoffdioxid in der Atemluft ein Alarmsignal für die Insekten ist und sie dazu verleiten könnte, zuzustechen. Vielmehr sollten die Wespen ruhig mit der Hand weggeleitet werden. Besser ist es aber, sie gar nicht erst anzulocken. Bedeutet: Nahrungsmittel im Freien abdecken und Reste möglichst schnell abräumen. Auch sollte vermieden werden, direkt aus Dosen und Flaschen zu trinken.

Sorge um Nester

Auch Wespennester bereiten immer wieder Sorgen. Die Insekten zieht es insbesondere in dunkle Hohlräume wie Rollladenkästen oder Dachböden. Oft bringen kleinere Maßnahmen, wie Fliegengitter oder Tücher, die die Flugbahn der Tiere verändern, bereits eine Besserung. Natur & ëmwelt bietet Betroffenen unter der Nummer 29-04-04-344 Aufklärung und Beratung im Umgang mit Wespennestern, nimmt jedoch keine Abtötungen vor. Dies sei in den meisten Fällen ohnehin nicht notwendig.

Auch die nationalen Rettungsdienste entfernen Nester nur noch in Ausnahmefällen. Das mutwillige Töten von Wespen oder Zerstören von Nestern ist denn auch per Gesetz verboten.

